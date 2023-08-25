Известная певица снялась с небритыми подмышками для глянца

Известная испанская певица Ригоберта Бандини снялась с небритыми подмышками для журнала Glamour. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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33-летняя исполнительница позировала для глянца в лиловом платье с пайетками и на тонких бретелях болгарского модного бренда Bogdar. Она распустила волосы и сделала макияж в стиле smoky eyes. При этом звезда подняла руки к голове, продемонстрировав растительность в подмышечных впадинах. Также знаменитость предстала в подобной позе в аналогичном блестящем платье без лямок.

Отмечается, что в качестве автора кадров выступила модный фотограф Жозефина Андрес. В свою очередь, за стиль Бандини отвечала стилистка Мапи Видаль.