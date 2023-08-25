Телеведущая Ксения Собчак похвасталась новой сумкой за миллионы рублей

Журналистка Ксения Собчак купила новую сумку французского бренда Hermes за несколько миллионов рублей. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

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Ксения Собчак сняла распаковку своей покупки на камеру. Она показала изделие модели Birkin в нежно розовом цвете из кожи с одинарной ручкой, плечевым ремнем и фурнитурой. Стоимость сумки не разглашается.

«Анпэкинг, как говорится. Как же мне нравится цвет», — написала Собчак.

Однако поклонники не оценили вложения телеведущей.

«Как же тeбе повeзло, Кcюxа, рoдитьcя в бoгaтой сeмье»,

«У нее все возможности от мамы и папы»,

«Я думала, вы очень самодостаточная, не будете, как Бородина, похвалюшки устраивать», — написали пользователи соцсетей.