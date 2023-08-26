Модель Хейли Бибер снялась в купальнике на яхте

Модель Хейли Бибер показала фигуру во время отдыха на яхте. Снимки появились в социальных сетях издания.
Жена Джастина Бибера позировала в крошечном синем бикини. Образ дополнили солнцезащитные очки, панама в ромашку и сет украшений на шее. Модель отдыхала на яхте вместе с близкими.
Поклонников восхитила фигура Хейли Бибер.
«Какая вы красотка»,
«Самая горячая модель»,
«Лучшая»,
«Потрясающая фигура»,
«Прекрасно выглядишь», — написали пользователи соцсетей.
Хейли замужем за 29-летним канадским певцом Джастином Бибером. Звезды поженились в 2018 году. В конце июля модель спровоцировала слухи о беременности.
В одном из фанатских аккаунтов Джастина и Хейли Бибер было опубликовано свежее фото модели с округлившимся животом. На снимке супруги были запечатлены за кулисами во время концерта рэпера Дрейка на стадионе Barclays Center stadium в Нью-Йорке. Модель модель была одета в укороченную майку и спортивные штаны с заниженной талией. Поклонники пары обратили внимание на то, что Хейли держит руки на заметно округлившемся животе.