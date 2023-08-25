Опять за старое: Чонгук проявляет знаки внимание к Ариане Гранде после ее развода
На протяжении 2 лет Ариана Гранде (Ariana Grande) была в отношениях с Далтоном Гомесом (Dalton Gomez), после чего американские СМИ заявили о приближающемся разрыве пары. Информационные источники утверждали, что браку наступил конец и сейчас ребята просто общаются как друзья.
АРМИ вспомнили, что когда-то Чонгук (Jungkook) неплохо ладил с Ари и любил общаться с ней за кулисами. Есть ли шанс того, что эти двое могут начать встречаться? Инсайдерская информация гласит, что Золотой Макнэ не оставлял мысли об этом. Приближенный Макнэ из продюсерского центра написал комментарий к посту одного из юзеров Quora, признав давнюю симпатию артиста к девушке.
Как утверждает аноним, скрывающийся под псевдонимом в социальной сети, узнав о разрыве Гранде, Чонгук постарался поддержать иностранную коллегу и задал ей пару вопросов на общие темы.
«Он действительно волновался за нее. Он понял, что шанс появился, потому что когда она вышла замуж, Чонгук достаточно сильно страдал. Раньше она не рассматривала его как мужчину, но может сейчас взглянет на Чонгука по-другому. Кто знает?» — заявил юзер.