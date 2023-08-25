Опять за старое: Чонгук проявляет знаки внимание к Ариане Гранде после ее развода

На протяжении 2 лет Ариана Гранде (Ariana Grande) была в отношениях с Далтоном Гомесом (Dalton Gomez), после чего американские СМИ заявили о приближающемся разрыве пары. Информационные источники утверждали, что браку наступил конец и сейчас ребята просто общаются как друзья.

АРМИ вспомнили, что когда-то Чонгук (Jungkook) неплохо ладил с Ари и любил общаться с ней за кулисами. Есть ли шанс того, что эти двое могут начать встречаться? Инсайдерская информация гласит, что Золотой Макнэ не оставлял мысли об этом. Приближенный Макнэ из продюсерского центра написал комментарий к посту одного из юзеров Quora, признав давнюю симпатию артиста к девушке.