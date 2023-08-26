Люся Чеботина пожалела о ссоре с Идой Галич

Минувшей весной звезда YouTube-канала Ида Галич поссорилась с певицей Люсей Чеботиной. Галич обвинила последнюю в срыве съемок шоу и назвала ее поступок «свинством». Исполнительница хита «Солнце Монако» тоже резко ответила блогеру.

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При этом певица настроена на мирный лад и не видит причин для серьезного конфликта.

"Нет никакого спора, я желаю ей удачи. Она — талантливая, она — молодец, очень хорошая мама и очень крутая ведущая! Я считаю, что этот конфликт мог даже не начинаться", — сказала певица в «Саймон-шоу» на Радио ENERGY.

По ее мнению, Ида сама жалеет, что все это начала.

В прошлом месяце Чеботина раскритиковала Галич из-за скандала в Сети.