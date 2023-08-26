«Желаю ей удачи»: Люся Чеботина пожалела о ссоре с Идой Галич
Минувшей весной звезда YouTube-канала Ида Галич поссорилась с певицей Люсей Чеботиной. Галич обвинила последнюю в срыве съемок шоу и назвала ее поступок «свинством». Исполнительница хита «Солнце Монако» тоже резко ответила блогеру.
При этом певица настроена на мирный лад и не видит причин для серьезного конфликта.
"Нет никакого спора, я желаю ей удачи. Она — талантливая, она — молодец, очень хорошая мама и очень крутая ведущая! Я считаю, что этот конфликт мог даже не начинаться", — сказала певица в «Саймон-шоу» на Радио ENERGY.
По ее мнению, Ида сама жалеет, что все это начала.
В прошлом месяце Чеботина раскритиковала Галич из-за скандала в Сети.
Кроме того, церемония вручения премии канала RU.TV не обошлась без скандала, о котором стало известно 25 мая. Победившая в одной из номинаций Чеботина отказалась выйти на сцену. Она преждевременно покинула «Крокус Сити Холл» в самый разгар мероприятия, так как узнала, что Галич должна вручить ей награду в номинации «Звезда «Русского радио».