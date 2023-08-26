Актеры Зендая и Том Холланд сыграли в баскетбол со школьниками

Голливудские актеры Зендая и Том Холланд посетили одну из школ в Калифорнии. Об этом сообщает Daily Mail.
Звезда «Эйфории» с бойфрендом Томом Холландом сыграли в баскетбол со школьниками в одной из школ Калифорнии. Актеры провели время с детьми и отвечали на их многочисленные вопросы.
Звезда состоит в отношениях с актером Томом Холландом. В прошлом месяце Зендая дала редкий комментарий об отношениях с Томом Холландом.
«Мне нравится его британский акцент, но как бы Том ни пытался мне объяснить, я никогда не пойму рифмованный сленг. Вроде я поняла концепцию — но какое отношение яблоки и груши имеют к ступенькам? Это мило, когда он говорит мне разные фразы, но я действительно не понимаю», — рассказала она в интервью The Sun.
Актеры познакомились на съемках фильма «Человек-паук: Возвращение домой» в 2016 году, однако об их романе стало известно пятью годами позже. В декабре 2022 года в социальных сетях появилась информация о помолвке пары. Впрочем, никто из них не подтвердил этот слух, а мать Зендаи и вовсе обратилась к поклонникам дочери с просьбой остерегаться кликбейта.