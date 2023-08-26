Хирург Беллы Хадид показал Викторию Боню перед операцией

Вчера исполнилась давняя мечта телеведущей. Виктория Боня наконец долетела до Лос-Анджелеса, чтобы лечь под нож звездного хирурга — автора «лисьих глазок» Беллы Хадид. Путь в город ангелов был тернист: врач неоднократно отговаривал от операции, а один раз даже отменил запись. Но то ли настойчивости Виктории противостоять не смог, то ли в глубине души все-таки хотел поработать со звездой каннских дорожек, а все-таки согласился принять новую клиентку.

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Что ж, назад пути нет. Грядущую операцию Бони в своем личном блоге анонсировал даже врач, поделившись честными фото ее лица.

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Судя по кадрам, хирург поработает над областями под носом и глазами. Согласно его авторской методике, Виктории наложат на костную ткань импланты из специально разработанного материала. В случае телезвезды поднять глазки можно только таким методом.