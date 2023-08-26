«Ангел» Victoria's Secret родила дочь

Датская топ-модель, бывший "ангел" Victoria's Secret Жозефин Скривер стала матерью. Снимками новорожденной дочери она поделилась в социальных сетях.

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30-летняя Жозефин Скривер впервые стала матерью. Она и 34-летний муж Александер Де Леон опубликовали трогательное фото с новорожденной малышкой в личных блогах. На черно-белом кадре можно разглядеть профиль девочки и ее маленькую ручку. Новорожденная держалась за руки папы и мамы.

Газета.Ru

"Аврора Джеймс. Какое счастье, добро пожаловать, крошка!", — написала модель в соцсетях.

В комментариях ее поздравили Жасмин Тукс, Сара Сампайо, Роми Стрейд, Эльза Хоск, Лаис Рибейро и другие бывшие "ангелы" Victoria's Secret. В апреле 2022 года Жозефин Скривер вышла замуж за фронтмена группы The Cab Александра ДеЛеона. Модель и музыкант начали встречаться в 2013 году, а в 2018-м объявили о помолвке.