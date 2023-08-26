Молодая певица бросила актера Билла Мюррея

Певица Келис бросила актера Билла Мюррея. О расставании звезды "Охотников за привидениями" с молодой избранницей сообщило издание The Sun.
Инсайдер подчеркнул, что именно 44-летняя исполнительница хита "Milkshake" стала инициатором расставания с 72-летним артистом.
"Келис и Билл нравятся друг другу, но у них просто разошлись пути. У обоих плотные расписания, и после головокружительного романа они расстались. Надеются остаться друзьями, но теперь каждый из них займется собственной жизнью", - уточнил источник.
О романе звезд заговорили в начале июня 2023 года - Мюррея заметили на концерте Келис.
"Что бы ни свело их вместе и каким бы невероятным это ни казалось, они оба одиноки и им весело, несмотря на довольно большую разницу в возрасте", - рассказывал источник из окружения артистов.