Звезда «Дома 2» показала сына

Экс-участница телепроекта «Дом 2» Юлия Ефременкова показала забавное видео с сыном. Сейчас она воспитывает двоих детей. От союза с Мондезиром Свет-Амуром Юлия родила близнецов Кристина и Даниэля. Официально они не оформляли отношения.

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Ефременкова и Свет-Амур познакомились на "Доме 2" в 2019 году. Возлюбленной мужчина дарил цветы, а также устраивал романтические вечера. Однако позднее они охолодели друг к другу, поэтому их пара распалась. Юлия говорила, что у них длительный конфликт. Через какое-то время пара воссоединилась и сообщила, что ждёт пополнение. В сентябре прошлого года родились близнецы.

Юлия вышла на связь с пользователями через свой блог. Она показала видео с сыном, который пытает взять томат из тарелки. Кусок упал на стол, и мальчик стал возить его по поверхности. Затем Даниэль вернул томат в тарелку.