Мария Погребняк предстала перед подписчиками с рыжей копной волос
34-летняя российская блогерша и дизайнер Мария Погребняк показала архивное фото в необычном образе.
На своей странице в запрещенной в России социальной сети светская львица рассказала о своей жизни, об опыте в косметологических процедурах и изменении внешности.
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Также она опубликовала архивный кадр, на котором позирует в элегантном образе с рыжей копной волос.
Блогерша призналась, что всегда хотела стать знаменитой и делала для этого все возможное, даже несмотря на сложности.