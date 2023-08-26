В Сети обсуждают изменившуюся до неузнаваемости Ляйсан Утяшеву

Лясан Утяшева поразила подписчиков свежими фотографиями в непривычном образе. Ведущая поделилась кадрами с бэкстейджа съемок, для которых перевоплотилась в известную всем голливудскую звезду. Мнения о ярком преображении среди подписчиков, как это обычно бывает, резко разделились — тем более что замахнулась супруга Павла Воли не на кого-нибудь, а на саму Анджелину Джоли в фильме «Лазурный берег».

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Кто-то посчитал, что с таким макияжем и прической Ляйсан оказалась больше похожа на других актрис.

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«Почему я вижу Софи Лорен?», «А я вижу Веронику Кастро из "Богатые тоже плачут"», «Больше похоже на Брижит Бардо», «Любовь Полищук», «Джоан Коллинз», — предлагают свои варианты подписчики, многим из которых образ не понравился: «Не ваше», «Как до Луны», «Джоли круче, натуральнее».

Тем не менее восхищенных комментариев Ляйсан собрала не меньше.

«Джоли нервно курит в сторонке, вы просто огонь», «Тот редкий случай, когда копия стала круче оригинала на все сто», — оценивают образ фанаты.