Девушка Бреда Питта вышла в свет в созданном в честь актера кулоне

30-летняя возлюбленная Бреда Питта вышла в свет в кулоне, созданном в честь актера
Дизайнер украшений и фитнес-тренер Инес де Рамон, являющая новой возлюбленной голливудского актера Брэда Питта, появилась на публике в своем уникальном украшении, разработанном специально в честь ее избранника. Об этом пишет сетевое издание THE VOICEMAG.
30-летняю возлюбленную 59-летнего актера заметили во время ее прогулки по Лос-Анджелесу. Для повседневного образа Инес выбрала черный топ на тонких бретелях и подходящие ему брюки свободного кроя. Обута девушка была белые кроссовки, и дополнила образ объемной черной сумкой. Рамон отдала предпочтение легкому дневному макияжу и распустила волосы. Однако больше всего внимание людей привлекло ее украшение.
Выяснилось, что дизайн украшения Инес разработала в честь своего романа с Брэдом Питтом. Ожерелье состоит из тонкой золотой цепочки и изящного кулона, в верхней части которого находится буква «В», украшенная бриллиантами. Выбор в пользу заглавной буквы имени звездного бойфренда является своего рода публичным признанием в любви со стороны девушки.
Отношения многократного обладателя премии «Оскар» с дизайнером продолжаются уже почти год. Впервые пара была замечена во время совместного похода на концерт Боно в Лос-Анджелесе осенью прошлого года.
Серьезность намерений Питта подтверждает тот факт, что в декабре он познакомил Инес со своими самыми близкими людьми во время празднования своего дня рождения. Позднее они вместе отправились в отпуск на Кабо-Сан-Лукас, где их запечатлели папарацци у бассейна на роскошной вилле. Примечательно, что девушка ради отношений с Брэдом развелась со своим 41-летним бывшим избранником, актером сериала «Дневники вампира» (18+) Полом Уэсли, с которым была в браке с 2019 года.