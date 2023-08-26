Девушка Бреда Питта вышла в свет в созданном в честь актера кулоне

Дизайнер украшений и фитнес-тренер Инес де Рамон, являющая новой возлюбленной голливудского актера Брэда Питта, появилась на публике в своем уникальном украшении, разработанном специально в честь ее избранника. Об этом пишет сетевое издание THE VOICEMAG.

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30-летняю возлюбленную 59-летнего актера заметили во время ее прогулки по Лос-Анджелесу. Для повседневного образа Инес выбрала черный топ на тонких бретелях и подходящие ему брюки свободного кроя. Обута девушка была белые кроссовки, и дополнила образ объемной черной сумкой. Рамон отдала предпочтение легкому дневному макияжу и распустила волосы. Однако больше всего внимание людей привлекло ее украшение.

Выяснилось, что дизайн украшения Инес разработала в честь своего романа с Брэдом Питтом. Ожерелье состоит из тонкой золотой цепочки и изящного кулона, в верхней части которого находится буква «В», украшенная бриллиантами. Выбор в пользу заглавной буквы имени звездного бойфренда является своего рода публичным признанием в любви со стороны девушки.

Отношения многократного обладателя премии «Оскар» с дизайнером продолжаются уже почти год. Впервые пара была замечена во время совместного похода на концерт Боно в Лос-Анджелесе осенью прошлого года.