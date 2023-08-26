Валя Карнавал поделилась фото без макияжа

Валя Карнавал — регулярный поставщик горячего контента в запрещенной соцсети: что ни день, то новый повод впечатлить армию поклонников. И если к откровенным кадрам в купальнике звезды соцсетей мы уже привыкли, то увидеть ее без макияжа — возможность не самая частая.

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Вчера Валя поделилась кадрами в платье известного российского бренда Walk of Shame. На них звезда Тиктока позирует в облегающем макси-платье с градиентом.

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Но главным атрибутом фотосессии на балконе стала, пожалуй, не яркая стилизация и даже не точеная фигура с осиной талией, а естественная красота девушки: Валя зашла в кадр без макияжа (ну или с его абсолютным минимумом) и с небрежно собранными волосами.

И пока большинство пользователей запрещенной соцсети рассыпаются в комплиментах и задаются вопросами, как можно быть такой красивой, находятся и те, кто добавляет свою ложку дегтя. Главные претензии — якобы излишняя худоба и попытки подражать Кайли Дженнер.