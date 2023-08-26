Ковальчук объяснила, почему не рассказывает о личной жизни

"Мы с Алексеем очень редко рассказываем о личном, и это не просто так. Конечно, мы понимаем, что поклонникам интересно узнать подробности нашей семейной жизни. Однако для нас важно, чтобы все интимное было максимально закрыто. И все, что мы пережили за совместные 15 лет, останется только между нами", - заверила Ковальчук.