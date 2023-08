Гомес запустила волну слухов о разладе в семье Бибер

Селена Гомес — та еще мастерица продвигать свое творчество. За два дня до выхода своего нового трека Single Soon («Скоро буду одна») певица опубликовала провокационное видео в Тиктоке и буквально стравила свою фан-базу с поклонниками Хейли Бибер. Не опять, как говорится, а снова!

В ролике артистка сымитировала сцену из «Секса в большом городе», в которой Саманте звонит женатый любовник и говорит: «It's over! I told my wife» («Все кончено! Я сказал [о нас] моей жене»). На что героиня — в нашем случае Селена — горделиво отвечает: «Who is this?» («Это кто?»).