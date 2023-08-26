Гомес запустила волну слухов о разладе в семье Бибер

Селена Гомес — та еще мастерица продвигать свое творчество. За два дня до выхода своего нового трека Single Soon («Скоро буду одна») певица опубликовала провокационное видео в Тиктоке и буквально стравила свою фан-базу с поклонниками Хейли Бибер. Не опять, как говорится, а снова!

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В ролике артистка сымитировала сцену из «Секса в большом городе», в которой Саманте звонит женатый любовник и говорит: «It's over! I told my wife» («Все кончено! Я сказал [о нас] моей жене»). На что героиня — в нашем случае Селена — горделиво отвечает: «Who is this?» («Это кто?»).

Фанатов Хейли Бибер такое недвусмысленное видео привело в бешенство. Они уверены, что Селена намекает на скорый развод их кумира с Джастином.

«Она снова хайпует!»,

«Уже не знает, как привлечь внимание», — предъявляют ей пользователи.

А вот поклонники самой Гомес от одного только намека на возможный разладе «разлучницы» Хейли с Бибером приходят в восторг. «Тебе недавно звонил Джастин?», «Прости, Бибер, слишком поздно!», «Спорим, Джастин сейчас пробивает стену кулаком, а Хейли читает комментарии и плачет. Кстати, привет, Хейли!» — пишут они Селене. Вдобавок фанаты певицы атакуют аккаунты модели в соцсетях и подтрунивают над звездой, которая, как назло, сейчас отдыхает без мужа — в чисто девичьей компании Кендалл Дженнер и Джастин Скай.

Еще одним доказательством того, что новая песня Селены Single Soon может быть посвящена именно Хейли, по мнению внимательных пользователей, стал рисунок, который артистка опубликовала в своих соцсетях перед релизом. На нем поклонники певицы разглядели игральные кости, висящие на зеркале заднего вида, — прямо как у модели в машине.

Впрочем, теперь мы и сами можем составить свою теорию насчет того, посвящен трек Хейли или нет. Мировая премьера нового сингла Селены состоялась в эту пятницу — так что смотрим видео и расшифровываем намеки.