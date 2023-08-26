Актриса Никки Рид родила сына в домашних условиях
Звезды «Дневников вампира» и «Сумерок» Иэн Сомерхолдер и Никки Рид показали первые фото после рождения ребенка. Снимками актриса поделилась в социальных сетях.
Актриса рассказала в личном блоге, что рожала сына в домашних условиях.
«Это была одна из самых невероятных ночей в моей жизни. У меня есть большое желание подчеркнуть ценность акушерской помощи и показать мудрость, которую эти женщины привносят в процесс родов и за его пределы», — 30 июня супруги выступили с публичным обращением к поклонникам, в котором рассказали о рождении второго ребенка.
Они уточнили, что малыш появился на свет еще несколько недель назад.
«Мы можем с радостью признаться, что у нас родился сын. День его рождения — один из лучших в нашей жизни», — написали звездные родители.
Иэн Сомерхолдер и Никки Рид поженились в 2015 году. В 2017-м у них родилась дочь Боди Солэй. О будущем пополнении в звездной семье стало известно в начале 2023 года. Тогда актер опубликовал трогательный пост, в котором рассказал о радостном событии.
«Все, чего я когда либо хотел с момента своего детства, это иметь большую семью. Спасибо, Никки, за то, что сделала мне такой подарок. Второй раунд, мы уже готовы! Спасибо этому невероятному человеку за дар жизни и любви, за то, что она самая невероятная мама и за то, как усердно она работает для того, чтобы мечты сбылись», — написал актер.