Актриса Никки Рид родила сына в домашних условиях

«Все, чего я когда либо хотел с момента своего детства, это иметь большую семью. Спасибо, Никки, за то, что сделала мне такой подарок. Второй раунд, мы уже готовы! Спасибо этому невероятному человеку за дар жизни и любви, за то, что она самая невероятная мама и за то, как усердно она работает для того, чтобы мечты сбылись», — написал актер.