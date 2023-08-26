Поклонники обвинили Ким Кардашьян в лицемерии

В последнее время королеву соцсетей Ким Кардашьян буквально не узнать. На прошлой неделе звезда реалити-шоу опубликовала кадры, которые вызвали бурю негодования у ее фанатов. Подписчики обратили внимание на чрезмерную ходьбу и неестественную талию Ким. «Она удалила ребра, сделала липосакцию и бог знает что еще. Это такой опасный пример для молодых девушек, это ненормально, это нездорово и это не реально!» — писали тогда обеспокоенные читатели портала Daily Mail. А некоторые фанаты и вовсе предположили, что бывшая жена Канье Уэста страдает анорексией или худеет с помощью популярного, но весьма опасного лекарства.

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Уж не знаем, видела Ким эти комментарии или нет, но в ночь на 26 августа звезда опубликовала новый пост с не менее впечатляющими результатами похудения. И хотя в подписи Кардашьян призналась в любви к своим детям, которые знатно покреативили ко Дню матери с ее джинсами, подписчики обратили внимание вовсе не на образ в стиле хендмейд. Фанаты в один голос заявили, что звезда поделилась фотографиями только для того, чтобы в очередной раз похвастаться своей изменившейся до неузнаваемости фигурой.

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«Дайте мне показать, какая тонкая у меня талия, делая вид, будто этот пост посвящен Дню матери, который праздновали много месяцев назад»,

«Ким, День матери здесь ни при чем. Ты просто хотела показать, какой худой ты была месяцы назад, принимая оземпик»,

«Мы поняли. Пост не про джинсы», — в один голос осудили звезду пользователи соцсети.

И пока одна часть фолловеров звезды обвиняла ее в лицемерии, другая обрушилась на Кардашьян с новой порцией критики.

«Слишком худая. То, что она делает, опасно!»,

«Как так получается, что с каждым постом твоя талия становится все меньше и меньше? Ты скоро исчезнешь!»,

«Все любят старую фигуристую Ким! Верни ее... Эта выглядит нездоровой и непривлекательной», — сетуют пользователи.