Супермодель Ирина Шейк опубликовала фото с отдыха в Италии

Супермодель Ирина Шейк продолжает подогревать слухи о романе с футболистом Томом Брэди. Снимками из поездки в Италию она поделилась в социальных сетях.

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Ирина Шейк отправилась в Венецию и показала первые фото из поездки на гондоле. Сначала модель опубликовала свой образ, а затем показала загадочный черно-белый снимок с руками, которые друг друга держали. Примечательно, что одна из них была мужской. Лицо незнакомца супермодель пока не публиковала.

Уже месяц весь мир следит за личной жизнью супермодели Ирины Шейк. В июне впервые появились слухи о том, что модель встречается с Томом Брэди. По словам инсайдера, она «ходила по пятам» за футболистом на свадьбе миллиардера Джо Нахмада и модели Мэдисон Хедрик на острове Сардиния.

Ирина Шейк воспитывает шестилетнюю дочь Лею от актера Брэдли Купера. Они расстались в 2019 году после четырех лет романа.