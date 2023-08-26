Певица Алсу жестко отреагировала на сравнения с Решетовой

Последние несколько месяцев подписчики Алсу в запрещенной соцсети вместе с администраторами светских телеграм-каналов то и дело сравнивают певицу с Анастасией Решетовой. Сходство с моделью начали отмечать после безобидного фото, которое артистка опубликовала в начале июля со свадьбы своих друзей.

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«Я думала, это Решетова! Одно лицо», — писали фанаты в комментариях, в то время как другие пользователи делали коллажи из снимков двух красоток с подписями в духе «Найдите десять отличий».

С тех самых пор какую бы публикацию ни выложила Алсу, без шуток об Анастасии не обходится.

Но сравнения с Решетовой еще полбеды. На фоне загадочных постов Алсу и ее одиноких выходов в свет в Сети появилась информация, что певица и муж Ян Абрамов оказались на грани разрыва. В телеграм-каналах бизнесмену даже нашли потенциальную любовницу — Викторию Лопыреву. Правда, модель все слухи быстро пресекла и дала отпор сплетникам в запрещенной соцсети.

«Вы что там курите, девушки? Или это грибы? Осторожнее, здоровье может пригодиться. Кому и для чего нужен был этот вброс про меня и Алсу, разбираться не хочу. Сериала не будет. Расходимся», — написала как отрезала Вика.

А сегодня и сама Алсу решила расставить все точки на i и ответить хейтерам, которые то приписывали ей сходство с одной моделью, то «сводили» ее мужа с другой.

«Когда сравниваете меня с кем-то, помните, что оригинал — это я! — высказалась певица в своем новом посте в запрещенной соцсети. — Подражая другим, мы обрекаем себя на второстепенные роли. Согласны?»