Модель Кайя Гербер прикрывала живот перед тренировкой
Дочь супермодели Синди Кроуфорд, 21-летняя Кайя Гербер, скрывала живот перед журналистами. Фотографии папарацци были опубликованы на форуме Celebfanforum.
В пятницу, 25 августа, Кайя Гербер отправилась на тренировку пилатес в Лос-Анджелесе. Для выхода она выбрала черные велосипедки, топ и толстовку с капюшоном. Последней она стремительно прикрыла живот при выходе из машины и не опускала в сторону. Читатели форума заподозрили модель в беременности из-за странного жеста.
Известно, что 31-летний Остин Батлер не торопится делать предложение руки и сердца Кайе Гербер, поскольку занят работой.
«Кайя хотела бы выйти замуж за Остина в ближайшем будущем, но он ясно дает понять, что на данный момент брак не в его поле зрения. Она видит, что карьера стоит у него на первом месте и это вряд ли изменится», — цитировали журналисты Radar Online слова инсайдера.
В этом году Остин Батлер был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» (за роль Элвиса Пресли в фильме «Элвис»), но уступил Брендану Фрейзеру. На афтепати «Оскара», вечеринке Vanity Fair, актера сопровождала его возлюбленная Кайя Гербер. Впервые об их романе стало известно в 2021 году.