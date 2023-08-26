Модель Кайя Гербер прикрывала живот перед тренировкой

Дочь супермодели Синди Кроуфорд, 21-летняя Кайя Гербер, скрывала живот перед журналистами. Фотографии папарацци были опубликованы на форуме Celebfanforum.

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В пятницу, 25 августа, Кайя Гербер отправилась на тренировку пилатес в Лос-Анджелесе. Для выхода она выбрала черные велосипедки, топ и толстовку с капюшоном. Последней она стремительно прикрыла живот при выходе из машины и не опускала в сторону. Читатели форума заподозрили модель в беременности из-за странного жеста.

Известно, что 31-летний Остин Батлер не торопится делать предложение руки и сердца Кайе Гербер, поскольку занят работой.

«Кайя хотела бы выйти замуж за Остина в ближайшем будущем, но он ясно дает понять, что на данный момент брак не в его поле зрения. Она видит, что карьера стоит у него на первом месте и это вряд ли изменится», — цитировали журналисты Radar Online слова инсайдера.