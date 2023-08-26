Вылитый Авербух! Лиза Арзамасова показала подросшего сына

Актриса Лиза Арзамасова не скрывает лицо сына, однако мальчик так быстро растет, что каждое фото рассматривают под микроскопом в попытках отгадать: на кого же похож Левушка?

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В одном из недавних интервью Илья Авербух честно заявил, если бы ему предложили таблетку бессмертия, то он отдал бы ее своей жене — Елизавете Арзамасовой. По словам спортсмена, актриса просто невероятный человек — само совершенство и ангел во плоти.

Но Елизавета не просто идеальная жена и талантливая актриса, она еще и мать маленького мальчика, которая всегда находит время на своего сына. Время от времени знаменитость даже позволяет поклонникам взглянуть на царящую в ее семье гармонию и публикует трогательные фотографии в социальных сетях.

Несколько часов назад артистка как раз представила публике еще один шанс полюбоваться своим счастливым материнством. Сама Лиза в в соломенной шляпе и солнцезащитных очках сидит на шезлонге, а на руках у нее в детском полотенце расположился маленький Лев. Мальчик улыбается в кадр и с удовольствием позирует.