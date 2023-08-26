Анна Семенович намекнула на то, что ее сердце занято

Ни для кого не секрет, что экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович является одной из самых завидных невест в российском шоу-бизнесе. Артистка до сих пор не встретила «того самого», с которым вкусила бы прелести семейной жизни. Тем не менее, знаменитость охотно откровенничает на эту тему и всячески намекает, что у неё всё-таки есть возлюбленный, но афишировать его не хочет.

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«Я просто переживаю за душевное состояние российских мужчин. Выйду замуж, и у мужчин пропадет надежда, а ведь мы все знаем, что надежда — наш компас земной», — обмолвилась Аня.

А у нас еще есть одна эксклюзивная подробность, которую нам сообщила артистка в северной столице. Тогда мы ей напомнили, что на свадьбе Татьяны Булановой она поймала букет невесты. Как известно, это к замужеству!