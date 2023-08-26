57-летняя Синди Кроуфорд снялась без макияжа

Сын американской супермодели Синди Кроуфорд Пресли Уокер Гербер опубликовал фото матери без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенном в сторис снимке 57-летняя манекенщица предстала перед камерой в черном кофте, оформленной цветочным принтом и декольте. Кроме того, знаменитость снялась с золотой цепью и круглой подвеской.

Видно, что знаменитость решила отказаться от косметики, а свои волосы уложила в объемную укладку.