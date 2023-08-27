Смехова показала идеальную фигуру в купальнике

А до конца лета остались считанные дни.

© New Magazine

55 -летняя актриса проводит время в Европе. Сначала она делилась снимками из Баварии, а потом уехала на морское побережье. Однако локацию отмечать не стала. Смехова каталась на яхте, загорала, в общем, проводила отпуск, наслаждаясь жизнью. Алика даже опубликовала фото в купальнике и посмеялась, что его сразу опубликуют в изданиях, рассказав о возрасте артистки.

Ну в общем-то, свои годы она не скрывает, выглядит отлично, почему бы не давать пример другим женщинам. Да и наши хотят гордиться красивыми и стильными актрисами, зачем жить с оглядкой на Запад. Подумаешь там, Моника Беллуччи или Памела Андерсон, которые недавно снялись для обложек глянца, у нас свои есть красотки.

New Magazine

Сколько времени Смехова провела на море, неизвестно, но уже сейчас она снова вернулась в Германию. Алика поделилась снимком из городка Тегернзее, который расположен в Верхней Баварии и славится красивыми видами на озеро. Место, которое очень любят русские. Тут, если верить СМИ, когда-то купил дом Михаил Горбачев, Алишер Усманов и другие сильные миры сего.

В какой компании отдыхает Алика Смехова, неясно. Актриса была трижды замужем, у нее двое сыновей. Своего второго ребенка она родила от бизнесмена, который не захотел участвовать в воспитании сына.