«Как-то страшно стареть»: Мамаева высмеяла фото Бони до пластики

Бывшая звезда проекта «Дом-2» и блогер Виктория Боня опубликовала фото из кабинета звездного хирурга, который изменил внешность знаменитой модели Беллы Хадид. Снимки без фильтров и фотошопа шокировали многих пользователей. Не упустила возможности уколоть телеведущую и экс-жена футболиста Павла Мамаева Алана.

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Боня решила сделать «лисьи глазки», как у Хадид. Для этого она прилетела в Соединенные Штаты к хирургу, у которого есть авторская методика.

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"Это звездная операция, которая обошлась мне в четверть миллиона долларов", — рассказывала звезда.

Врач стал выкладывать в Сети фотографии лица телеведущей без прикрас. Многие пользователи отметили, что, судя по всему, ни о каких деньгах речи не идет, видимо, это было одним из условий бартера. Ведь, как правило, пациенты, которые платят за операции, не показывают в деталях подробности процесса.

Алана Мамаева тоже прокомментировала снимки Бони на своей странице в социальной сети.

"Как-то страшно стареть. История, когда за бартер пришлось выложить все карты. А как же массаж? Оказалось, у нас тут и подтяжка была, и блефароплстика нижних и верхних. Главное, до последнего врать, что все свое. И да — за операцию она заплатила четверть миллиона долларов. Думаю, если бы она реально платила, мы уже слушали историю про новый курс по массажу. А по бартеру придется, Бонька, тебе терпеть", — язвительно написала она в соцсетях.

Блогер долгое время продавала своим подписчицам марафоны по омоложению лица с помощью специальной техники массажа. Она рассказывала о чудодейственном эффекте, который достигается, если следовать ее советам. Боня заверяла, что в 43 года не имеет ни единой морщинки, ее кожа упругая только благодаря этим массажам. На деле же оказалось, что Боня прибегала к услугам косметологов и пластических хирургов.