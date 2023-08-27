Звезда “Экипажа” похвасталась красивым платьем

“50-е в плане женских нарядов очень красиво. Интересно, почему же такая связь: чем независимее от эпохи к эпохе становились женщины, тем менее изящными и более простыми становились их платья, а функцию универсальности в итоге взял на себя мужской гардероб. Эх, почему же одно другому помешало!” — написала актриса.