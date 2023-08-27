Звезда “Экипажа” похвасталась красивым платьем

Звезда фильма “Экипаж” похвасталась красивым платьем
Здесь она принимает участие в съемках.
Актриса Екатерина Шпица приняла участие в съемках сериала в Костроме, узнал KOSTROMA.TODAY.
Девушка играет одну из ролей в кинокартине “Горький 53«, которую прямо сейчас снимают в центре города. Сериал имеет советский антураж и рассказывает о городе Горький в 1953 году. По этой причине костромичи часто замечают актеров в интересных нарядах.
Актриса Екатерина Шпица тоже отметила, что ей очень понравились платья.
“50-е в плане женских нарядов очень красиво. Интересно, почему же такая связь: чем независимее от эпохи к эпохе становились женщины, тем менее изящными и более простыми становились их платья, а функцию универсальности в итоге взял на себя мужской гардероб. Эх, почему же одно другому помешало!” — написала актриса.
В качестве примера она показала фотографию, где позирует на проспекте Мира в красном платье с черным поясом и воротником.
Съемки продлятся до конца сентября. Заказчиками выступают канал “НТВ” и онлайн-платформа “ИВИ”.
Сейчас в Костроме активно набирают массовку.
Звезда фильма “Экипаж” похвасталась красивым платьем в Костроме