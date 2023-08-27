Кардашьян кардинально сменила имидж на фоне слухов об опасном похудении

Казалось бы, в жизни Ким Кардашьян настала черная полоса. В Сети вовсю обсуждают ее неестественную худобу и обвиняют в использовании скандального препарата для сброса веса. Да и вообще едва ли не больше внимания уделяют новой жене Канье Уэста, которая дерзко копирует знаковые наряды Ким — и выглядит в них ничуть не хуже оригинала. Но королева соцсетей не была бы самой собой, если бы не нашла чем всех удивить.

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Сегодня ночью Ким стала звездным хедлайнером благотворительного мероприятия в Лос-Анджелесе и буквально покорила публику неожиданным готичным образом. Основательница Skims появилась на мероприятии с новой густой челкой до бровей и обновленным — еще более жгучим — цветом волос.

Облегающее черное платье с кожаным поясом-корсетом подчеркнуло постройневшую талию, а массивные золотые цепи эффектно дополнили наряд. Образ королевы тьмы Ким зафиналила с помощью изящной сумочки Chanel и уже привычных остроконечных ботильонов-чулок. А идеальный тон кожи с легким румянцем и вовсе сделали из нее истинную королеву бала.

Кардашьян позировала с Евой Лонгорией, матерью Меган Марк Дорией Рэгланд и собственной мамой Крис Дженнер и собрала ворох комплиментов от модных критиков и не только. Как известно, Ким виртуозно владеет языком намеков, так что в этот раз она буквально прокричала: «Шах и мат, хейтеры!». Ну а нам остается только констатировать: хочешь заставить о себе говорить — отрежь (ну или прикрепи, это уж кому как нравится) челку. Ксения Бородина не даст соврать!