Киркоров поделился деталями своего романа

Певец Филипп Киркоров признался на своем недавнем концерте в Сочи, что уже на протяжении девяти месяцев живет со своей любовью. Его слова передает kp.ru.

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Исполнитель поделился со зрителями, что порой он не хочет уезжать на гастроли из дома, так как в последнее время сильно привязался к своей семье.

«Все сейчас в моей жизни сложилось. У меня никогда не было семьи… И вот уже 9 месяцев у меня полная семья. Не важно как, не важно с кем. Важно, что семья. Важно, что любовь», — заявил Киркоров.

В мае Киркоров признался, что влюбился. Музыкант заявил, что отныне его сердце занято не только зрителем, но и человеком, «ради которого хочется жить и творить». Однако имя партнерши музыкант не раскрывает.

19 июля бывшая невеста Киркорова рассказала о скорой свадьбе артиста. Диджей Катя Гусева также отметила, что во время встречи с исполнителем заметила «горящие глаза» артиста.

«Невооруженным взглядом заметно, что он счастлив, расцвел. Во-первых, у него шикарное преображение. Во-вторых, видно, что он счастлив в личной жизни», — подчеркнула экс-возлюбленная.

Официально Киркоров был в браке только с певицей Аллой Пугачевой, их отношения продлились 11 лет.