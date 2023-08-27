Семенович объяснила, почему до сих пор не вышла замуж

В рамках Московского Урбанистического форума Анна Семенович попробовала себя в новом амплуа. Певица предстала в роли работника ЗАГСа и даже женила влюбленных. По словам знаменитости, она безумно волновалась, объявляя пару мужем и женой. Несмотря на это, блондинку переполняло счастье.

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«Это очень приятно», – признавалась исполнительница хита «Не просто любовь».

Однако сама 43-летняя артистка до сих не замужем. Накануне она объяснила, почему до сих пор не зарегистрировала официально отношения. Звезда призналась, что очень уважает своих поклонников мужчин, а потому не хочет из расстраивать. «У мужчин пропадет надежда», – делится знаменитость в эфире шоу Вадима Такменева, отмечая, что это компас земной.

Ведущий в шутку спросил, не хочет ли Анна внушать надежду аж до восьмидесяти лет. На это Семенович заявила, что секс-символы не стареют, а потому она будет вдохновлять фанатов столько, сколько потребуется.