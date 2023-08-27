Стас Пьеха: «А потом была милиция, хулиганства и наркотики»

- На вашем официальном сайте в разделе «Новости» последняя публикация датируется декабрем 2022 года. Нет каких новостей? Или нет смысла рассказывать новости окружающим?

© WomanHit.ru - МК

- В настоящий момент я лично не занимаюсь своим сайтом, поэтому там нет актуальных новостей, а гастрольный график есть. Все новости можно узнать в моих социальных сетях.

Видео дня

- Но вы следите за новостями. Намедни вот поздравили с 320-летием Санкт-Петербург, назвав любимым городом. Это дежурная фраза или Питер вы действительно любите больше других?

- Люблю Питер и Москву одинаково, невозможно сравнить два этих чувства. Для меня это две стороны одной медали. Конечно, могу назвать Северную столицу любимым городом.

- Что для вас этот город? Какие самые яркие воспоминания?

- С Питером у меня связаны самые яркие воспоминания. У меня было «гопническое» детство — чердаки, подвалы, я знал коды от многих подъездов во всех районах, мы искали какую-то мебель во дворах, организовывали сквоты, однажды скрутили со старых аттракционов Бабу-Ягу и принесли в подвал, где сделали с ней инсталляцию. А потом была милиция, хулиганства, наркотики и прочее. Есть, что вспомнить, о многом не расскажешь.

- А Москва?

- Мне кажется, что Москва — это центр мира. Здесь есть всё, что нужно: люди, компании, ментальности на любой вкус, можно поесть в любое время суток. Это классный, очень продвинутый город. В Москве тот, кто ищет, тот всегда найдёт то, чего не найдёт в другом городе.

- Какой город вообще считаете родным? Где могли бы жить — это касается не только российских городов, но вообще по миру?

- Москва и Подмосковье — идеальное место для жизни. Может, с годами появится понимание, что можно жить ещё где-то. Возможно, вернусь в Питер, но пока другого города для жизни, кроме Москвы, я не представляю.

- Недавно Виктор Дробыш сказал в интервью, что вы — его главная гордость. Лестно читать такие слова в свой адрес?

- Мне кажется, это заслуженно. Я не только как артист, как человек проверен временем, я никогда не кидал, не поступал плохо, давал слово и сдерживал его. Мне кажется, я заслужил эти слова и мне приятно их слышать.

- Когда-то вы сразу нашли общий язык или пришлось «притираться» друг к другу?

- Общий язык мы нашли сразу. Мы оба были молодыми и начинающими. Если бы Витя уже тогда был великим продюсером, наверное, сложно было бы найти общий язык, но, так как мы стартовали вместе, было легко. Такого не было — авторитетная фигура и какой-то ничтожный «артистишка», этот путь мы начинали вместе.

- Вы обычно не комментируете личную жизнь, но другие за вас это делают. Как относитесь к тому, что ваши бывшие рассказывают то, о чем молчите вы?

- Мне кажется, им не хватает какого-то пиара, внимания, монетизации своих постов в социальных сетях, может, не хватает работы. У меня громкое имя, громкая фамилия, известная семья, меня знает вся страна, удобно пользоваться этим для своего продвижения. К сожалению, люди больше интересуются отношениями, чем профессиональными качествами людей. Я считаю, что это мелочно, довольно убого. Но я понимаю, почему они так делают: раз у них нет других способностей и талантов, реальных, которые могли мы переплюнуть их личную жизнь, пусть пользуются. Жалко, что за это авторские не перечисляют (смеется).

- Но в любом случае, вы расстаётесь без каких-то громких скандалов, признайтесь, как удается расставаться так, чтобы бывшие не устраивали публичные разборки?

- Нет смысла. Отношения и так изначально непубличные и устраивать разборки перед теми, кто не знал, что у тебя есть отношения, это странно.

- Каково опять ощущать себя завидным женихом?

- Мне всё равно.

- Нравиться противоположному полу — это наказание или подарок судьбы?

- Это нормально, это здорово. Хуже — не нравиться противоположному полу. Всё-таки противоположный пол — это очень важная часть жизни.

- Какой опыт был вынесен из первого брака?

- Понял, что пока не готов к браку.

- Сколько раз должен жениться настоящий мужчина? И сколько развестись?

- У меня нет таких сакральных знаний. Сколько угодно, пока не найдёт ту самую, с которой будет счастлив.

- Идеал той, кто будет рядом?

- Мы идеализируем не человека, а чувства, которые испытываем рядом с ним. Я думаю, что это женщина, с которой мне будет очень хорошо — спокойно, комфортно, уютно, при этом проводя не сто процентов времени вместе. Хотя однажды это будет актуально.

- Недавно вы опубликовали фото подросшего сына. Расскажите, как часто удается с ним встречаться?

- Периодически удаётся с ним видеться. Недавно ездили к бабушке на день рождения в Питер.

- Чем он сегодня похож на вас?

- Своей активностью. внутренней свободой в плане творчества, не боится что-то придумать и сделать. Чем-то похож внешне.

- Переживаете, что он перенял от вас то, что вам самому в себе не нравится? Если да, то что это?

- Не думаю, что сын перенял то, что мне в себе не нравится. До определённого возраста я был очень хорошим, сбалансированным ребёнком, просто так сложилось, что потом я начал жить, как я жил. Не знаю, мне в себе всё нравилось в детстве, нас пока рано сравнивать, сын только начинает жить, а я, такой, какой есть — результат жизни, которую прожил.

- Вообще какие качества и черты характера помогают в жизни, какие мешают?

- Сейчас мне помогает какая-то толерантность. Раньше у меня было много претензий к людям, мне не нравилось, что у них плохой вкус, что они слушают плохую музыку, смотрят плохие фильмы, что общаются как-то не так. Потом я смирился, что все мыслят по-разному, но все все по-разному росли, у всех своя парадигма, разные условия жизни. Тогда я принял, что все разные и можно позволять им такими быть, не обязательно с ними общаться, их любить, просто не надо ненавидеть то, что они такие. Эта толерантность очень помогает мне жить. Не всегда я толерантен, иногда бывает, я не высплюсь, когда устал, голоден, поэтому устраиваю разнос. Помогает знание, что можно думать сколько угодно, но пока ты не сделаешь чего-то, ничего не изменится. Есть фраза, которая мне нравится — думать надо ногами: сначала ты приносишь куда-то ноги, а потом доезжает голова. Мешает гиперчувствительность к разным событиям, людям, раздражителям. Мне бы хотелось меньше чувствовать всего этого тревожного. Я понял, что эта гиперчувствительность всегда была, просто в силу возраста она не проявлялась, а сейчас вылезла наружу.

- Вы и сегодня доверяете самое сокровенное психологу?

- Ну да, конечно. Не только психологу, но и людям разным, с которыми я выздоравливаю, в групповой терапии.

- В своих стихах — то, что не расскажешь психологу?

- Это не так. В стихах чаще всего какие-то вымышленные истории, либо передаётся настроение. Конкретику я не люблю — ты ушла, напишу про это. Не интересно.

- Что необходимо, чтобы писать стихи?

- Необходимо просто их писать постоянно и всё. Этот навык, он улучшается и оттачивается. Я постоянно пишу всё лучше получается. Это не про вдохновение, про музу, это как работа. Ты учишься чем-то вдохновляться, ты подмечаешь где-то какие-то фишки, настроения, словосочетания и потом это интегрируешь в свои стихи. Насмотренность, начитанность, наслушенность тоже важны очень при написании стихов. Как только я перестаю писать, очень сложно возвращаться, идёт туго.

- Что сейчас с гастролями? Их стало больше-меньше за последний год-два?

- В данный момент их много и это хорошо.

- Каков идеальный вариант выступлений — стадион, уютный небольшой зал или вообще телезапись?

- Стадион — нравится, когда много народу. У нас бэнд, свет, звук — всё способствует работе на стадионе. Мне кажется, большое количество людей в общей своей массе мыслит более хаотично, мощно. Если правильно с ним работать, стадион даёт больше энергии.

- В 2014 году все СМИ пестрели заголовками, что Стас Пьеха пережил инфаркт. Страшно в таком возрасте вдруг иметь столь серьезные проблемы?

- Насколько я понял, и тогда, и сейчас был ишемический приступ, не инфаркт. Есть что-то сходное, но разрыва сосуда не было. После второй похожей истории, которая случилась недавно, выяснилось, что у меня есть некая патология в сердце и это не про инфаркт, а про центральную нервную систему, про гормональный фон, это эндокринная история.

- Что сейчас со здоровьем?

- Врачи прописали мне небольшой отдых, советуют выровнять биоритмы сна и бодрствования, восстановить гормональную, нервную систему. Прохожу терапию. Возвращаю спорт, занимаюсь без перегрузок организма.

- Поклонницы обсуждают вашу отличную форму, много времени уделяете спортзалу, чтобы была такая форма?

- Сейчас я стараюсь тренироваться два раза в неделю бразильским джиу джитсу и один раз в неделю, может быть два, делать лечебную физкультуру.

- Можно сказать, что сегодня Стас Пьеха — последовательный ЗОЖник?

- Нет, я поздно ложусь и плохо сплю. Когда налажу эти пункты, буду более-менее близок к ЗОЖнику. Вот если брать, допустим, Валерию — это королева ЗОЖа, а я пока только на подходе к королевской свите (смеется).

- Вы вошли в состав жюри проекта «Ты супер. 60+». Что дает участие в таких шоу?

60+ — это взрослые люди и это про какую-то деликатность, про умение быть добрым, хорошим. Говорить этим людям какие-то грубости не с руки. Проект учит быть добрее, видеть хорошее. Для меня он важен с нравственной точки зрения.

- Сегодня можно добиться популярности не такими проектами, а собственным творчеством? Ведь не секрет, что многие артисты получили вторую популярность как раз благодаря участию в жюри громких шоу.

- Не можно, а нужно добиваться популярности творчеством. Я считаю, что в первую очередь я музыкант, который только сейчас начал реализовывать свою музыку, потому что много лет был продюсерским проектом. Время делать что-то своё для меня наступило. Главное — творчество, а не участие в проектах в качестве жюри.

- А сами бы пошли на подобный проект в качестве участника? Или уже переросли такой этап?