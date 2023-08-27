Карди Би рассказала, чем планирует заниматься в будущем

Карди Би дала откровенное интервью мексиканской версии Vogue. В ближайшее время певица планирует развиваться в индустрии музыки, кино и моды. Фанаты, будьте в предвкушении, ведь звезда пообещала, что долго ждать не придётся. Однако рэперша взяла пример с Weeknd, потому что больше не будет сотрудничать с другими артистами и нацелена на создание сольного материала.