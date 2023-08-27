Карди Би рассказала, чем планирует заниматься в будущем
Карди Би дала откровенное интервью мексиканской версии Vogue. В ближайшее время певица планирует развиваться в индустрии музыки, кино и моды. Фанаты, будьте в предвкушении, ведь звезда пообещала, что долго ждать не придётся. Однако рэперша взяла пример с Weeknd, потому что больше не будет сотрудничать с другими артистами и нацелена на создание сольного материала.
«Я не собираюсь больше выпускать коллаборации, я планирую создать сольный сингл. Прямо сейчас работаю над идеями для следующего альбома, потому что он определённо выйдет очень скоро», — рассказала исполнительница.
Карди Би присутствует на вечеринке Vanity Fair Oscar Party 2023
Но это далеко не единственный вектор развития. Уже скоро мы можем увидеть Карди абсолютно в новом амплуа.
«У меня также есть планы в мире кино. На самом деле я бы хотела делать все, в чем я сильна: мода, брендинг и все в этом духе», — помечтала звезда.
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