Модель Ирина Шейк отправилась в путешествие с Брэдли Купером

Супермодель Ирина Шейк опубликовала в личном блоге серию отпускных фотографий, в том числе фото бывшего возлюбленного и отца ее дочери Леи Брэдли Купера.

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На одном из размещенных снимков Ирина Шейк держит Брэдли Купера за руку, а на другом — модель запечатлела бывшего бойфренда во время прогулки на байдарках. Кроме того, Шейк опубликовала серию фотографий, на которых позировала топлес на фоне гор.

«Скалистое лето. Фотографии делал LB», — написала модель, добавив к подписи изображение скрипичного ключа.

В комментариях подписчики Ирины Шейк предположили, что фотографом выступил Брэдли Купер: LB — инициалы персонажа актера в его новом фильме «Маэстро», где Купер сыграл композитора Леонарда Бернстайна.

Ирина Шейк и Брэдли Купер начали встречаться весной 2015 года, а в марте 2017 года у них родилась дочь. В 2019 году пара распалась после четырех лет совместной жизни. Летом 2022 года бывшие возлюбленные спровоцировали слухи о воссоединении, отправившись в совместный отпуск на Багамы. Впоследствии супермодель не раз замечали вместе с актером на прогулках и светских мероприятиях.

В начале лета в таблоидах появилась информация о том, что Шейк начала встречаться с бывшим мужем модели Жизель Бюндхен, футболистом Томом Брэди. С тех пор пара неоднократно попадала в объективы папарацци.