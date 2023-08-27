Меган Маркл планирует получать баснословные гонорары за соцсети

Если вам казалось, что в последнее время от семейки Сассексов поступает слишком мало новостей, спешим вас обрадовать (ну или огорчить): скоро их будет намного больше. В западных СМИ поговаривают, что Меган планирует с новыми силами ворваться в запрещенную социальную сеть. Как мы помним, раньше она очень любила делиться самым сокровенным со своей многомиллионной аудиторией в аккаунте в Инстаграме*, а также в своем блоге The Tig. Именно в нем дальновидная актриса даже затизерила скорую свадьбу после знакомства с Гарри.

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Но, увы, как раз после свадьбы Меган пришлось, следуя правилам королевской семьи, отказаться от личного присутствия в Сети и присоединиться к общему аккаунту с Уильямом, Кейт и Гарри. Правда, перед рождением их сына Арчи супруги все же создали свою отдельную официальную страничку в Инстаграме*, но после того как опальные герцоги покинули королевскую семью в 2020 году, и ее пришлось удалить.

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В общем, за это долгое время Меган явно соскучилась по общению со своими фанатами, тем более что все ее начинания с подкастами обернулись полным провалом.

И вот на днях стало известно, что герцогиня уже завела новый аккаунт в запрещенной соцсети. Как пишет Daily Mail, называется он просто и со вкусом — @meghan, — на аватарке изображены любимые цветы актрисы, а среди фолловеров есть близкие к знаменитости люди. Правда, пока количество публикаций (как и подписок) равно нулю, но близкий к герцогам источник подтвердил изданию, что это действительно страничка Меган и она вот-вот вернется в мир большого блогинга.

Соцсети

«Все в Голливуде говорят о том, что этот день не за горами, `— сообщил инсайдер. — Да и она сама никогда не скрывала, что хочет вернуться в Инстаграм*».

Тем временем эксперт по социальным сетям Эрик Шиффер, который консультирует звезд Голливуда, считает, что присутствие в запрещенной соцсети обесепечит Меган не только новую волну популярности, но и солидные гонорары.

«Я ожидаю, что она быстро станет одной из самых популярных звезд в Инстаграме*, — рассказал Шиффер изданию Daily Mail. — Некоторые знаменитости, такие как сестры Кардашьян, получают от 1 миллиона долларов за рекламный пост, и нет никаких причин, по которым Меган не могла бы зарабатывать такие же деньги».

Как отмечают корреспонденты издания, такие притязания вполне оправданы — ведь даже спорная репутация герцогини не мешает ей оставаться одним из главных мировых инфлюенсеров. Так, производители антистрессового патча, который красовался на запястье Меган пару недель назад, отметили резкий скачок продаж после ее выхода. Что уж говорить о брендах одежды и аксессуаров, у которых благодаря супруге принца Гарри регулярно случается солд-аут, как бы ни критиковали ее вкус в соцсетях.