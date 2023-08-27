Павел Прилучный и Зепюр Брутян отмечают первую годовщину свадьбы

Актер Павел Прилучный опубликовал в социальной сети фотографию в честь первой годовщины свадьбы с Зепюр Брутян. На фото актера молодая жена и дочь от первого брака Мия. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

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Сейчас Брутян уделяет внимание семье: маленькому сыну Микаэлю, а также детям Прилучного от брака с Агатой Муцениеце. Отмечается, что женщине удается быть идеальной мачехой для Тимофея и Мии. Дети часто проводят время с Зепюр, и им никогда не бывает скучно вместе.