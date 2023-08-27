Певицу Бритни Спирс засняли в машине с неизвестным мужчиной

Певица Бритни Спирс попала в объективы папарацци, когда выходила из ресторана в компании незнакомого мужчины. Фотографии опубликовал Daily Mail. На снимках Бритни Спирс и ее спутник запечатлены на выходе из закусочной в Таузенд-Оукс.

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41-летняя певица была одета в розовое платье с пышными рукавами. Бритни и ее предполагаемый бойфренд вместе сели в машину звезды и уехали. Журналисты издания отметили, что незнакомец сопровождающий Бритни Спирс был похож на того мужчину, с которым певицу видели на свидании в ресторане Craig's в Западном Голливуде несколько дней назад.