Рита Ора показала фигуру в купальнике

Британская певица и актриса Рита Ора показала фигуру на новом откровенном фото. Соответствующий пост появился в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенном снимке 32-летняя звезда предстала в черном раздельном купальнике, который состоял из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок на низкой посадке. При этом исполнительница частично оголила свою грудь. Кроме того, на кадре видно, что Ора надела специальные тапочки, предназначенные для хождения по гальке и кораллам.

Ора распустила волосы и отказалась от макияжа. В качестве аксессуаров знаменитость выбрала бусы, браслеты и массивные серьги-кольца. «Отыгрываю все назад», — подписала она публикацию.