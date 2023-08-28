Сябитова дала советы желающим выйти замуж женщинам

«Успех удачного знакомства не зависит от места поиска. Главное — ответить на вопрос: "Зачем замуж?"» — заявила телесваха. Женщинам, которые ставят перед собой цель вступить в брак с богатым мужчиной, она рекомендовала проводить время в местах, где такие люди проводят время. «Если хотите сытой жизни, то есть выйти замуж за обеспеченного, — ищите его в яхт-клубах, на площадках для гольфа», — отметила она.