53-летняя Клаудия Шиффер показала фигуру в купальнике

Немецкая супермодель 90-х Клаудия Шиффер поделилась с подписчиками своих социальных сетей серией отпускных фотографий.

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25 августа Клаудии Шиффер исполнилось 53 года. Звезда подиума показала подписчикам, как отпраздновала день рождения в Греции. На одном из снимков супермодель запечатлена на террасе в миниатюрном купальнике, состоящем из треугольного лифа и трусов с заниженной талией. Шиффер распустила волосы и дополнила образ винтажными солнцезащитными очками в белой пластиковой оправе.

«Отпраздновала день рождения в греческом раю», — подписала фотографии звезда.

Подписчики поздравили Клаудию Шиффер с днем рождения, отметив, что модель выглядит гораздо моложе своего возраста.

«Выглядите потрясающе! Вообще не стареете», «Невероятно! Как ей это удается?», «Самая красивая модель! С днем рождения», «Вы — совершенство», «Очень сексуальная», — написали фанаты в комментариях.

Клаудия Шиффер родилась 25 августа 1970 года в немецком городе Райнберг. Ее отец имел собственную юридическую компанию, а мать была домохозяйкой. Шиффер выросла в многодетной семье: у нее есть сестра и два брата. С 2002 года Клаудия Шиффер замужем за продюсером Мэттью Воном. У пары трое детей: 19-летний Каспар, 18-летняя Клементина и 12-летний Козима.