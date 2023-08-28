Инстасамка поделилась свежими фото с мужем

Словами «шок», «скандал» и «Инстасамка» в одном предложении удивить, казалось, уже вряд ли кого-то получится. Однако рэпершу это не останавливает: Дарья Зотеева (настоящее имя исполнительницы) упорно пытается впечатлить своих подписчиков и с регулярной периодичностью делает это успешно. Новый повод поговорить о Даше и ее супруге — свежие снимки в инстаграме*.

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В личном блоге Инстасамка опубликовала пару кадров с мужем Moneyken, где у обоих синяки под глазами и перебинтованные носы — налицо все признаки ринопластики. Для Олега Еропкина (настоящее имя музыканта), между прочим, операция на нос уже не первая. Да и сама Зотеева — известный факт — улучшайзинг любит.

В комментариях тут же разгорелся спор: любопытные поклонники гадают, грим это или действительно хирургическое вмешательство. Особенно внимательные дотошно изучили фотографии и вынесли вердикт: кадры постановочные. «Ребят, это просто мейк», «Грим, отека нет», «Я уже не верю этим особам», — написали некоторые фэны.

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Другие, к слову, с таким мнением не согласны. Они уверены, что делать носы — семейная традиция парочки. Ну а уж если и идти на такие перемены, то, разумеется, вдвоем: «Любовь — это парные операции».

Кстати, кого-то беспокоит вовсе не очередная процедура красоты Инстасамки, а тот факт, что Даша решилась на нее в ретроградный Меркурий. Говорят, с таким положением планет от обновлений хорошего ждать не придется.