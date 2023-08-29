Виктория Боня рассказала про подготовку к операции
Виктория рассказала, что у нее низко расположена кость в лице, поэтому ей не помогают инъекции и она решилась на операцию. Боня показала, как они с доктором делают разметки на лице.
«У меня кость очень низко расположена и даже если закладывать туда гель или жир, ничего не помогает. Потому что эта часть будет всегда как дыра», - подписала публикацию Виктория.
Теледива хочет провести популярную операцию «лисьи глазки», которую до этого делала Айза Лилуна-Ай. По словам Виктории, хирургическое вмешательство обошлось ей в 250 тысяч долларов.
Подобная операция популярна среди звезд Голливуда. По предположению некоторых поклонников, подобную операцию делала модель Белла Хадид.
Напомним, хирург показал фото Виктории Бони перед операцией по изменению разреза глаз. Это не первая операция Виктории, некоторое время назад теледива сделала подтяжку лица. После этого Боня призналась в желании сделать «лисьи глаза».