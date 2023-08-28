Ким Кардашьян заметили с бриллиантовым колье за 75 миллионов

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян примерила ювелирные изделия за десятки миллионов рублей.

© Lenta.ru

Снимок появился в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) продавца винтажных аксессуаров Хоригома Тадаши.

Знаменитость сфотографировалась в зеркало с собранными в гладкий пучок волосами в боди черного цвета. На размещенном кадре видно, как мужчина надевает на шею предпринимательнице бриллиантовое колье из платины с изумрудами.

На втором фото Кардашьян запечатлена в другом ожерелье — с бриллиантами и сапфирами.