В Сети появились снимки 60-летней Деми Мур без ретуши

Журналисты опубликовали в сети снимки американской актрисы и бывшей модели Деми Мур без ретуши. Соответствующие кадры появились на сайте Daily Mail.

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60-летняя знаменитость была замечена на улице после посещения парикмахерской. На размещенных фото она запечатлена в белых брюках и футболке. При этом ее образ дополняли босоножки в тон одежды, солнцезащитные очки и вязаная сумка люксового бренда Fendi. Также видно, что на лице звезды отсутствует макияж, а волосы распущены.