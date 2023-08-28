В Сети появились снимки 60-летней Деми Мур без ретуши
Журналисты опубликовали в сети снимки американской актрисы и бывшей модели Деми Мур без ретуши. Соответствующие кадры появились на сайте Daily Mail.
60-летняя знаменитость была замечена на улице после посещения парикмахерской. На размещенных фото она запечатлена в белых брюках и футболке. При этом ее образ дополняли босоножки в тон одежды, солнцезащитные очки и вязаная сумка люксового бренда Fendi. Также видно, что на лице звезды отсутствует макияж, а волосы распущены.
Читатели издания восхитились внешним видом Мур, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Она хорошо выглядит для своих 60», «Великолепная женщина», «Тело великолепное, волосы потрясающие, лицо красивое», «На самом деле она выглядит на 40», «Сделала несколько пластических операций и при этом выглядит отлично без фотошопа», — высказывались они.