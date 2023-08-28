Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук раскрыла пол будущего ребенка

Несколько недель беременная звезда «Дома-2» интриговала подписчиков подробностями о предстоящей гендер-пати.

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Баснословные суммы, которые озвучивала Ирина Пинчук в сторис, и особое разрешение, которое ей нужно было получить для проведения вечеринки, прямо кричали поклонникам: намечается что-то масштабное.

И действительно, уже традиционные розово-голубое конфетти и прием в ресторане с роскошными нарядами блогер отставила в сторону. На этот раз Пинчук и ее супруг Арай Чобанян в компании друзей отправились в... поле! Пол ребенка возлюбленным был продемонстрирован на огромном баннере, который поднимал в небо воздушный шар. Ну а дальше началось настоящее фейерверк-шоу, и по его цвету стало ясно — в семье ожидается еще один мальчик.