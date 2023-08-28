Инстасамка с мужем показали лица после пластики

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, и ее муж-блогер Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин) показали фото после пластической операции.

© @instasamka

Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя исполнительница разместила серию снимков, на которых предстала со своим супругом. При этом на кадрах видно, что у инфлюэнсеров забинтованы носы, а на их лицах присутствуют отеки и многочисленные синяки.

«Культовая пара», — подписала звезда пост, который набрал более 156 тысяч лайков.

Lenta.ru