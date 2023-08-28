Певица Азиза вышла на связь после ухода со сцены

Певица Азиза подтвердила в беседе с mk.ru, что ни с кем не общалась полгода после ухода со сцены.

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Азиза вышла из соцсетей, перестала пользоваться гаджетами и поддерживать с кем-либо связь.

Звезда подчеркнула, что прекратила разговаривать по телефону даже с бывшим итальянским мужем Александро Лортэ. Артистка включала телефон, чтобы послушать любимую музыку. Звезде нравятся классические, этнические, народные и глубокие мелодии.

Она опровергла, что в тот период слушала молитвы.

"Слушала много виолончельной музыки. Этот музыкальный инструмент очень созвучен с вибрациями моего тела", - поделилась артистка.

Азиза отметила, что за эти полгода ей удалось похудеть. По словам звезды, она пересмотрела свое питание - отказалась от белого сахара и конфет. Теперь она позволяет себе есть только мед. В ее рационе есть много овощей и зелени.

"Если давление падает, могу съесть кусочек черного шоколада. Но не такого, какой продается в магазине. Я кушаю только фермерский шоколад, натуральный. Кроме того, стала сама печь хлеб из амарантовой муки. А еще делаю лепешки", - рассказала певица.

Азиза призналась, что ей был необходим такой отдых, так как она, не переставая, работала с 16 лет. Сейчас звезда посвятила себе самосовершенствованию, духовному развитию и расширению сознания.