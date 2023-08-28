Фотограф раскрыла секреты идеального позирования Кейт Миддлтон

Фотограф Оливия Уэст раскрыла секреты идеального позирования принцессы Уэльской Кэтрин перед публикой. Соответствующий материал появился на сайте The Sun.

© Lenta.ru

По словам эксперта, когда Кейт Миддлтон улыбается, она всегда старается вытянуть подбородок немного вперед и вниз. Кроме того, специалистка обратила внимание на то, что на публичных мероприятиях королевская особа всегда держит руки спереди. «Это создает пространство между руками и телом, который подчеркивает ее стройную фигуру», — объяснила Уэст.

Вдобавок собеседница издания отметила, что Миддлтон всегда опускает плечи, когда улыбается, а также старается при взмахе руки не поднимать ее слишком высоко. «Даже когда она машет рукой, она двигает рукой только от локтя», — заключила Уэст.