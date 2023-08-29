Екатерина Климова похвасталась фигурой в купальнике

В Сети Климова показала видео в купальнике. На кадрах Екатерина позирует в зеркало в слитом бикини черного цвета. Иногда девушка делится с поклонниками фотографиями в купальнике.

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Артистка призналась, что ей помогает поддерживать стройность правильное питание и ежедневная физическая активность. Однако иногда Климова делает читмил и позволяет себе сладкое – «запрещенку», как называет его Екатерина.

Климова не любит силовые тренировки, поэтому она заменяет их плаванием, долгиеим прогулками и пилатесом.

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Также Екатерина заметила, что ей досталась хорошая генетика, поэтому она молодо выглядит. Климова выглядела стройной, несмотря на четверо родов.