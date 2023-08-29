Катя Жужа высказалась о разводе

Катя опровергла домыслы фолловеров и рассказала, что они с Артемом счастливы и по-прежнему любят друг друга. Поклонники поинтересовались у девушки, есть ли у них с Артемом проблемы в отношениях.

«Мы не развелись! У нас прекрасные отношения, в которых ничего не поменялось. Мы все так же любим друг друга, живем вместе и воспитываем детей», - написала Жужа.

Девушка раскрыла поклонникам истинные причины своего исчезновения. Полтора месяца Катя не была активна в Сети и проводила время с семьей. На самом деле все это время она была рядом с возлюбленным, который переживал потерю отца. Папа Артема, Валерий Маркелов, скончался в июле нынешнего года от онкологического заболевания.