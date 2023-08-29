Лариса Гузеева призналась, что собака Жужа делает ее добрее

«Я вдруг влюбилась во всех животных мира. Ложусь к чужим собакам на землю и играю с ними. Почему я раньше была такой злой? У меня просто Жужи не было. А теперь моя девочка рядом со мной», — шутливо пояснила теледива в беседе с изданием Starhit.