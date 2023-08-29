Лариса Гузеева призналась, что собака Жужа делает ее добрее
64-летняя советская и российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева призналась, что домашний питомец делает ее добрее.
Заслуженная артистка РФ появилась на новых выпусках передачи «Давай поженимся!» вместе со своим щенком Жужей.
«Я вдруг влюбилась во всех животных мира. Ложусь к чужим собакам на землю и играю с ними. Почему я раньше была такой злой? У меня просто Жужи не было. А теперь моя девочка рядом со мной», — шутливо пояснила теледива в беседе с изданием Starhit.
Ранее мы сообщали, что телеведущая рассказала о новом члене семьи, к которому испытывает трепетные чувства.