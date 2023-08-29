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Лариса Гузеева призналась, что собака Жужа делает ее добрее

64-летняя советская и российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева призналась, что домашний питомец делает ее добрее.

Лариса Гузеева призналась, что собака Жужа делает ее добрее
© Runews24

Заслуженная артистка РФ появилась на новых выпусках передачи «Давай поженимся!» вместе со своим щенком Жужей.

«Я вдруг влюбилась во всех животных мира. Ложусь к чужим собакам на землю и играю с ними. Почему я раньше была такой злой? У меня просто Жужи не было. А теперь моя девочка рядом со мной», — шутливо пояснила теледива в беседе с изданием Starhit.

Ранее мы сообщали, что телеведущая рассказала о новом члене семьи, к которому испытывает трепетные чувства.